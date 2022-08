West Nile, morto un uomo di 70 anni nel Cremonese

(ANSA) - CREMONA, 27 AGO - Un 70enne di Castelverde, Virgilio Villa, è la prima vittima della West Nile in provincia di Cremona: cardiopatico e già provato da un quadro clinico complicato, con un sistema immunitario compromesso, il pensionato è stato stroncato dal virus trasmesso dalle zanzare in pochi giorni e la conferma dell'Ats è arrivata proprio nelle ultime ore, una volta ricevuti i riscontri dal Centro di analisi specializzato di Pavia.

"Papà si era sentito male subito dopo Ferragosto - spiega il figlio della vittima -: all'improvviso ha perso conoscenza. Poi ha iniziato a manifestare uno stato confusionale e dopo essere stato trasportato all'ospedale è stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva. E' spirato una settimana dopo". Prima del caso finito in tragedia erano state tre le infezioni di Febbre del Nilo individuate nel Cremonese: tutti i pazienti si sono ripresi. (ANSA).