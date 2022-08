Elezioni: manifesto funebre sindaco, morta politica territorio

(ANSA) - PAVIA, 27 AGO - Un ironico "manifesto funebre" nel quale si annuncia la morte della "politica del territorio". A pubblicarlo, sulla propria pagina Facebook, è stato Cristiano Migliavacca, sindaco leghista del Comune di Lardirago (Pavia) da poco meno di un anno dopo aver guidato per due legislature la giunta di San Genesio (Pavia).

"Improvvisamente è mancata all'affetto dei cittadini di Pavia la politica del territorio - si legge nell'ironico annuncio funebre pubblicato da Migliavacca sulla sua pagina FB -. Ne danno il triste annuncio i sindaci che non sono stati assolutamente interpellati dai partiti del centrodestra nella stesura dei programmi e nelle scelte dei candidati alla Camera e al Senato.

I funerali si svolgeranno il 25 settembre presso i 186 Comuni della provincia di Pavia. Non fiori o politici scelte dalle segreterie, ma opere di bene per il nostro territorio".

Il falso manifesto funebre reca il simbolo della lista "Comuni protagonisti", sostenuta dall'eurodeputato Angelo Ciocca e dagli altri leghisti dissidenti alle provinciali del dicembre 2021, messi 'sotto processo' come Migliavacca dalla Lega dopo che avevano sostenuto la candidatura a presidente della Provincia di Angelo Bargigia, ex sindaco di Marzano (Pavia), contrapposta a quella di Giovanni Palli, primo cittadino di Varzi (Pavia), sostenuto dalla Lega e dall'intera coalizione di centrodestra ed alla fine risultato vincitore di stretta misura. (ANSA).