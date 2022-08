Donna rapinata di orologio Piguet in via Montenapoleone

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Una donna messicana di 47 anni è stata rapinata del suo orologio Audemars Piguet Royal Oaks del valore di circa 20mila euro, poco prima della mezzanotte in via Montenapoleone, nel quadrilatero della Moda a Milano.

Secondo quanto ha denunciato agli agenti della Questura, la donna è stata avvicinata da due uomini che l'hanno strattonata per poi strapparle l'orologio. Non ha avuto bisogno di assistenza medica. (ANSA).