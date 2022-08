Cinque ragazzi su cornicione Duomo di Como con attrezzatura foto

(ANSA) - COMO, 27 AGO - Sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autoscala questa mattina alle 7 sul Duomo di Como per fare scendere cinque ragazzi, un italiano e quattro francesi, che camminavano sui cornicioni dell'abside della Cattedrale, a un'altezza di una ventina di metri. Alcuni di loro, età 17/18 anni, avevano un'attrezzatura fotografica. Sono stati alcuni passanti a notarli e a chiamare i soccorsi.

Una volta recuperati dai vigili del fuoco, i giovani sono stati accompagnati in questura per valutare se dal loro comportamento possano derivare reati. Da capire che cosa volessero fare e soprattutto come abbiano fatto a salire sulla cattedrale gotico-rinascimentale. Percorsi di salita ci sono, dall'interno, ma sono chiusi al pubblico e questa mattina il Duomo a quell'ora non era ancora aperto: molto probabilmente i giovani sono saliti dall'esterno attraverso il palazzo del Broletto adiacente la basilica. (ANSA).