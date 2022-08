Taxi: assessore Milano, saranno valutati 10 casi rifiuto Pos

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - A Milano l'apposita commissione disciplinare valuterà dieci casi di rifiuto di pagamento con la carta di credito sui taxi, accaduti da quando è in vigore l'obbligo di accettare pagamenti digitali, da fine giugno.

"In questi due mesi la commissione disciplinare valuterà 10 casi di rifiuto pagamento POS in taxi - ha scritto sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Granelli - . A Milano si controlla. Nei primi 5 mesi del 2022 la Polizia Locale di Milano ha sanzionato 35 abusivi e 29 tassisti che non rispettavano prescrizioni. I cittadini possono scrivere a mta.disciplinaretaxi@comune.milano.it" .

Granelli ha poi ribadito la sua posizione, dopo la polemica scatenata dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, secondo cui il Pd "difende la lobby dei tassisti", dopo il caso del tassista che a Milano aveva inveito contro due turisti stranieri che volevano pagare con carta di credito la corsa. "La maggior parte dei tassisti è gente seria e che lavora sodo per la città; facciamo chiarezza con chi non rispetta le regole", ha aggiunto.

"Nel maggio 2017 scrivevo come assessore di Milano all' assessore regionale Forte (FI) chiedendo l'obbligo di POS sui taxi. Poi nel 2019 scrissi due volte al nuovo assessore regionale Terzi (Lega) con proposte per cambiare regole e potenziare i taxi. Risposte: silenzio. Chi sarebbe ostaggio della lobby?", ha concluso. (ANSA).