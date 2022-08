Scuola: Celada (Usr Lombardia), salvaguardarla in presenza

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Anche se "la Dad è stata un'esperienza significativa" adesso "è importante che l'accesso alla scuola ritorni in condizioni pre-pandemia: la dimensione in presenza va salvaguardata a tutti i costi". Lo ha spiegato il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Augusta Celada, intervistata da Lombardia Notizie. Per quanto riguarda la dad, quindi, "ciascun istituto farà bene a regolamentare queste modalità, cioè quando e in che forma la scuola potrà attivare forme alternative di apprendimento".

Gli studenti rientreranno a scuola il prossimo 12 settembre senza obbligo di mascherina, eccetto i casi di fragilità.

"L'esperienza maturata negli anni precedenti - ha aggiunto Celada - non deve andare dispersa" e costituisce "una cassetta degli attrezzi nel caso dovesse aggravarsi il quadro epidemiologico".

Quello "che vorremmo dimenticarci - ha continuato - è una modalità esclusiva di insegnamento non in presenza", perché la socializzazione "è un elemento motivazionale fondamentale per l'apprendimento". Secondo Celada non si va a scuola "solo per svolgere i programmi, ma per imparare a stare al mondo, diventare cittadini e comunicare con gli altri".

Con la cessazione dello stato di emergenza "la scuola ritorna a una sorta di normalità", ha detto Celada chiedendo agli studenti "di ricordarci, come avete fatto in questi due anni, qual è il senso della scuola. Richiamandoci alla necessità di incolumità nei momenti più drammatici - ha concluso - e di condivisione e socialità quando l'emergenza sanitaria si è allentata". (ANSA).