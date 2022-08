Da sogno a realtà, Rally Italia Talent 'corre' il Mille Miglia

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Dal sogno alla realtà, il Rally Italia Talent 'corre' il Mille Miglia. E' il caso di 2 vincitori del Grande Fratello dei Motori, Marcello Peli e Daiana Darderi, che parteciperanno al 45^ Rally Mille Miglia questo fine settimana come gara premio con la Suzuki Swift gommata Toyo e preparata da Gliese Engineering. Sarà la prima gara in assoluto per Marcello Peli che sarà seguito in tutte le fasi della gara da un Tutor dedicato di Aci Rally Italia Talent, il campione ligure Sandro Sottile.

Ripartono così le gare premio per i vincitori di Aci Rally Italia Talent dopo lo stop forzato causa le restrizioni dovute al Covid, a seguire saranno programmate tutte le altre fare premio.

Aci Rally Italia Talent è un Format sportivo, organizzato in collaborazione con ACI Sport, aperto a tutti, con o senza esperienza di gare, dove conta solo ed esclusivamente l'attitudine alla guida sportiva, pensato per offrire a tutti, in particolare a chi non ha mai corso e aperto anche ai minorenni, l'opportunità di realizzare un sogno: partecipare gratuitamente almeno una volta da pilota o da navigatore ufficiale a un rally. L'obiettivo non è però solo quello di individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell'automobilismo sportivo, ma anche quello di sensibilizzare i concorrenti sul tema della sicurezza stradale per la guida di tutti i giorni.

Il segreto dell'enorme seguito di ACI Rally Italia Talent è ben sintetizzato dall'hashtag #rallypertutti che fa da slogan all'evento. Fedele al format originale ideato nel 2014 da Renzo Magnani, la manifestazione permette a chiunque, anche chi non ha mai corso, non ha mai avuto una licenza e non ha neppure la patente può mettersi in gioco e veder premiato il proprio talento. L'unico requisito richiesto ai "rittini" è di aver compiuto 14 anni, fermo restando che per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori. Sono ancora aperte le iscrizioni online in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it per le ultime 3 Selezioni regionali (Veneto, Puglia e Lazio) ancora da disputare della nona edizione di Aci Rally Italia Talent 2022 sempre con Tassa ridotta pari a 55 euro. (ANSA).