Con Storie senza frontiere il teatro va in periferia

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Porta lo spettacolo dal vivo nei quartieri di Barona, Calvairate e Cavriano della periferia milanese la rassegna Storie senza frontiere, curata dall' Associazione Pier Lombardo in collaborazione con il Teatro Franco Parenti grazie al contributo del Comune di Milano nell'ambito del bando Milano è viva.

L'obiettivo principale - viene spiegato - è portare lo spettacolo dal vivo nella periferia di Milano attraverso spettacoli per adulti e bambini, concerti e laboratori, in programma dal 5 settembre al 2 ottobre.

Il bullismo, la dislessia, il rapporto genitori-figli, la sostenibilità ambientale sono tra i temi trattati dagli spettacoli, mentre tra gli eventi di punta il 22 Settembre sarà di scena al Villaggio Barona l'Orchestra di Piazza Vittorio.

Partners dell'iniziativa sono realtà e associazioni attive sul territorio, come La Cordata, impresa sociale che offre ospitalità e integrazione attraverso spazi abitativi, culturali, educativi. (ANSA).