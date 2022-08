Passante Milano: completata prima fase per ripresa servizio

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - È stata completata la prima fase delle attività messe in campo da Rfi e Trenord per la ripresa del servizio nel Passante Ferroviario di Milano, sospeso da oltre un mese. Nei prossimi giorni si svolgeranno le ultime corse di prova con l'obiettivo di riprendere il servizio lunedì 29 agosto per i treni delle linee suburbane S1 Saronno-Lodi, S5 Varese-Treviglio e S13 Milano Bovisa-Pavia. Resteranno invece limitate a Milano Bovisa la S2 (Mariano Comense-Rogoredo) e a Milano Porta Garibaldi superficie la S6 (Novara-Treviglio). Lo rendono noto Rfi e Trenord in un comunicato congiunto.

"Le attività svolte, concordate nel tavolo tecnico ancora in corso, hanno visto Rfi e Trenord - si legge nel comunicato congiunto - impegnate tutto il mese di agosto per consentire la ripresa della circolazione di queste prime linee. Tra le attività ad oggi concordate nello stesso tavolo vi sono le prove e verifiche tecniche dei convogli ferroviari e la sostituzione di due tratti di binario sul binario dispari di Milano Porta Vittoria, effettuata al solo fine di estendere gli accertamenti in corso ad ogni possibile variabile". Proseguono intanto la tornitura o la sostituzione delle ruote usurate durante il mese di luglio. "La riattivazione totale del servizio delle linee S2 e S6 - conclude la nota - sarà possibile non prima della metà di settembre, quando l'intera flotta dei treni Tsr sarà stata recuperata e dopo ulteriori accertamenti per escludere nuovi fenomeni d'usura". (ANSA).