Lei infermiera,lui vigile, salvano coppia che sta affogando

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Lei infermiera, lui vigile urbano oggi e del fuoco in passato, sono diventati eroi per caso, salvando una coppia di vicini che stava affogando nel lago di Como. Il marito ha ripescato il vicino di casa dalle acque, la moglie lo ha rianimato per lunghi minuti, come racconta oggi 'Il corriere della sera'.

I protagonisti del doppio salvataggio sono Maria Pia Mazzara e Massimo Frigerio, coniugi di Inverigo, nel Comasco. Martedì sera, a Bellano, sulla sponda lecchese del Lario, dove passano le vacanze, l'infermiera, che era al balcone affacciato sulla spiaggia, ha sentito qualcuno gridare. I vicini di casa, 63 anni lui, qualcuno in meno lei, stavano facendo il bagno al tramonto, quando la donna ha iniziato ad annaspare. L'uomo ha provato ad aiutarla, ma è finito sott'acqua e non è più riemerso. Allora Maria Pia ha allertato il marito, che prima si è tuffato salvando la donna e poi è tornato in acqua per raggiungere l'uomo, che era a cinque metri di profondità, adagiato sul fondo. A riva, l'infermiera ha messo in atto le manovre rianimatorie necessarie in attesa dell'arrivo dei soccorsi, finché il cuore del 63enne non ha ripreso a battere. Ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita, grazie ai suoi vicini.

