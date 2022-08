Stupro di gruppo a Milano, arrestato un terzo uomo

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - I carabinieri della compagnia di Porta Magenta di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale a carico di un egiziano di 47 anni, dipendente di una panetteria, per violenza sessuale di gruppo accaduta lo scorso tre luglio in piazza Napoli a Milano dove era stata violentata una donna brasiliana. Due degli autori della violenza erano stati arrestati subito, mentre il terzo era scappato. Il terzo uomo, in particolare, aveva trascinato la donna in un parchetto dove aveva subito gli abusi.

I militari lo hanno identificato attraverso anche immagini di sorveglianza della zona e lo hanno rintracciato in centro a Milano. (ANSA).