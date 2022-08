Migrante trovato morto nel rimorchio telonato di un tir

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Uno straniero, che deve ancora essere identificato ma che stando ai primi accertamenti potrebbe avere fra i 35 e i 40 anni, è stato trovato morto oggi pomeriggio all'interno del rimorchio telonato di un tir parcheggiato al polo logistico di Agnadello, in provincia di Cremona.

La Procura, così come i carabinieri titolari delle indagini e i responsabili della Shi Logistic, mantengono il più stretto riserbo ma, secondo la ricostruzione più verosimile, potrebbe trattarsi dell'ennesima tragedia dell'immigrazione, nel senso che la vittima potrebbe essere salita sul rimorchio all'insaputa del conducente ed essere deceduto durante il viaggio per il caldo e la mancanza di viveri.

Di sicuro il rimorchio era partito dalla Turchia ed era stato imbarcato nei giorni scorsi destinazione Italia. L'autista del mezzo pesante poi approdato nel Cremasco lo ha agganciato in un porto italiano, per ora non meglio precisato. All'arrivo, al momento di scaricare la merce nei capannoni lungo la Bergamina, la macabra scoperta. Tutte le verifiche del caso sono in corso e in attesa di riscontri da parte delle autorità competenti.

Mancano certezze sulla nazionalità della vittima ma, considerando la provenienza del container, potrebbe trattarsi di un immigrato curdo o siriano. (ANSA).