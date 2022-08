E' dedicato al cambiamento l'IKEA festival 2022

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - E' dedicata al cambiamento l'edizione 2022 dell'IKEA festival, in programma dal 26 agosto al 10 settembre. D'altronde, secondo l'ultimo Life at Home Report della multinazionale d'arredamento, l'88% degli intervistati dopo la pandemia ha cambiato le proprie priorità e considera importante che ci siano zone della casa che permettano sia di lavorare sia di coltivare le proprie passioni. E per questo cambiamento serve creatività nell'arredamento.

"È stata una gioia vedere l'IKEA FESTIVAL crescere negli ultimi anni. Questa volta - ha spiegato Marcus Engman, Chief Creative Officer di Ingka Group (IKEA Retail) - ci concentriamo sulle persone che vogliono dedicare più tempo ai loro hobby e alle loro passioni. Vogliamo mostrare come un pizzico di creatività nel rendere personale il proprio spazio possa avere un impatto enorme".

E quindi nei negozi IKEA del mondo sono in programma una serie di attività accessibili anche online che riguardano aspetti diversi fra loro: Natura, Sport, Gaming, Musica e danza, Arte e creatività, Collezionismo, Moda e beauty, Animali, Il nostro pianeta. E nei 21 punti vendita in Italia dal 26 agosto al 10 settembre il venerdì e il sabato sono in programma seminari e talk sul design con l'aiuto degli interior designer del gruppo svedese. Ma sarà anche possibile partecipare ad uno "speed date" di 20 minuti con un esperto IKEA sulle soluzioni per sfruttare al meglio anche i piccoli angoli di casa.

Gli spunti riguardano però anche il modo di rinnovare, dare nuova vita ai mobili invece di buttarli, aiutando in questo modo anche l'ambiente.

"Attraverso l'IKEA FESTIVAL vogliamo ispirare le persone promuovendo la creatività applicata alla vita in casa, soprattutto attraverso lo sguardo fresco e innovativo della GenZ. Reinventando un prodotto, personalizzandolo e adattandolo alle specifiche esigenze e pensando fuori dagli schemi - ha concluso Laura Schiatti, Marketing Manager IKEA Italia -, si ottiene un oggetto unico e un ambiente che ci rispecchia. IKEA da sempre vuole essere vicino alle persone raccontando la vita domestica attraverso case reali e con il FESTIVAL". (ANSA).