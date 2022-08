Covid, Bertolaso: 'A marzo 2020 Lombardia grande abbandonata'

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - "Nel marzo del 2020 la Lombardia era la grande abbandonata d'Italia, non è stato uno Stato serio.

La Lombardia è stata lasciata sola, non so se in modo deliberato o involontario, io l'ho visto, ho girato gli ospedali della Lombardia prima di prendermi il Covid". Così l'ex capo della Protezione civile e Coordinatore della campagna vaccinale della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha parlato della gestione della pandemia Covid a marzo del 2020 intervenendo al Meeting di Rimini al confronto dal titolo 'Campagne vaccinali - Riflessioni sulla pandemia'.

"A marzo 2020 i meccanismi di protezione individuali non c'erano e i nostri medici e infermieri si sono ammalati e sono morti - ha aggiunto - e questo succedeva inevitabilmente nella regione che è la più popolata d'Italia e crocevia. Io sono un italiano e dico che la Lombardia nei primi mesi è stata messa in ginocchio". "Nel 2020 l'Europa ci ha lasciati soli, hanno mandato medici russi, cinesi, cubani a Bergamo, ma quelli francesi o tedeschi perché non sono venuti in Lombardia? Perché non abbiamo precettato i medici italiani? Ecco perché la Lombardia è arrivata alla fine del 2020 stremata, una sanità straordinaria che per 11 mesi è stata lasciata sola nel momento più drammatico dell'emergenza - ha concluso parlando delle difficoltà iniziale in Lombardia con la campagna vaccinale - .

Ecco perché quando sono arrivati i vaccini una regione stremata ha avuto dei problemi a ripartire e riorganizzarsi". (ANSA).