Teatro: dalla pandemia a 'Hope', speranza è vaccino

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Una performance di teatro di fuoco e circo creata da Pietro Chiarenza insieme ai figli Anders e Milo durante il primo lockdown, per diffondere un messaggio di speranza al mondo chiuso in casa: è 'Hope', lo spettacolo che il prossimo 2 settembre inaugurerà a Crema il FATF - Franco Agostino Teatro Festival, che riprende dopo la pausa dovuta al Covid.

Lo spirito dello spettacolo è in sintonia con il tema scelto per la XXV edizione del Festival: "Tutto scorre". "Con Hope - racconta l'Assessore alla Cultura del Comune di Crema Giorgio Cardile - inauguriamo la 25esima edizione del festival: hope come la speranza, hope come la certezza che il FATF continuerà ad illuminare la nostra comunità. E lo facciamo nel nuovo Piazzale della stazione, un luogo che ogni giorno accoglie i tanti turisti che arrivano in città e i tanti lavoratori e studenti che si spostano a Milano, un luogo rigenerato, che ha riscoperto la bellezza".

"Siamo qui per voi - dice Pietro Chiarenza, regista, autore e scenografo, in Belgio dal 2005 - pronti ad accendere "hope". La speranza è una dei migliori vaccini a nostra disposizione".

Il Franco Agostino Teatro Festival è un'organizzazione senza scopo di lucro nata 25 anni fa in memoria di Franco Agostino, ragazzo profondamente innamorato del teatro, scomparso a soli 15 anni. La mamma e la sua "compagnia" lo hanno voluto ricordare inseguendo il suo sogno: portare il teatro tra i giovanissimi, nelle famiglie, nelle scuole, nella città: tra la gente, per la gente. (ANSA).