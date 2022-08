Senza nome il giovane annegato nel lago di Como

(ANSA) - COMO, 23 AGO - Non è ancora stato identificato il giovane, all'apparenza ventenne, morto annegato ieri pomeriggio dopo un tuffo nel lago di Como a Torno. Il ragazzo era giunto a Como assieme ad alcuni giovani stranieri che aveva conosciuto pochi giorni fa a Venezia e che ieri, al momento della tragedia, erano usciti a fare un giro in barca. I compagni di viaggio non hanno saputo indicare con precisione nome e cognome né la residenza della vittima.

Di origine probabilmente nigeriana, il ragazzo annegato aveva detto genericamente agli amici di vivere in Inghilterra. Senza documenti, il giovane aveva con sé un biglietto aereo per Vienna con un volo in partenza oggi. Attraverso la compagnia aerea i carabinieri stanno cercando di risalire alla sua identità.

Nessun dubbio invece sulla tragedia di ieri: il ragazzo si è tuffato dal pontile della marina di Torno e non è più risalito.

Il momento dell'ingresso in acqua è stato ripreso dalle telecamere che ci sono all'ingresso del porticciolo. (ANSA).