Giudici bocciano daspo per trapper, 'deve potersi esibire'

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Il 20enne Mattia Barbieri, in arte Rondo da Sosa, "è un esponente di spicco della scena musicale rap/trap italiana" e "pertanto, la possibilità di accedere a discoteche, pub e luoghi di ritrovo risulta fondamentale affinché possa svolgere l'attività di cantante". Lo scrive il Tar lombardo nelle motivazioni, pubblicate nei giorni scorsi, della sentenza con cui ha annullato un cosiddetto 'daspo urbano Willy' a carico del giovane, che gli impediva per due anni "l'accesso ad ogni locale di pubblico intrattenimento", a Milano, "e ad ogni esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la sosta nelle immediate vicinanze".

E ciò in conseguenza di disordini che si erano verificati davanti alla discoteca milanese 'Old Fashion' il 12 luglio 2021.

