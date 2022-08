Gdf sequestra 700mila prodotti per casa e persona in Brianza

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - La Guardia di Finanza ha sequestrato 700.000 prodotti per la persona e per la casa, senza dati sul contenuto, sullo smaltimento e sull'importatore durante il controllo di una ditta di vendita all'ingrosso a Concorezzo, in provincia di Monza.

Le verifiche del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, in coordinamento operativo con i colleghi di Forlì, hanno permesso di trovare adesivi, decalcomanie per unghie, pietre decorative, ma anche cannucce di cartone senza indicazioni del produttore, dell'importatore, senza dichiarazioni di conformità.

La merce, del valore di oltre 400 mila euro, è stata sottoposta a sequestro amministrativo. (ANSA).