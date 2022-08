Elezioni: in Lombardia duelli Cottarelli-Santanchè, Fiano-Rauti

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Hanno voluto essere candidati tutti in Lombardia i big della politica per le elezioni politiche del 25 settembre, con le sole eccezioni di Carlo Calenda e Luigi Di Maio.

E così nel proporzionale al Senato si trovano candidati nello stesso collegio (Lombardia 2) Silvio Berlusconi e Licia Ronzulli per Forza Italia, il leader di Italia Viva Matteo Renzi e Mariastella Gelmini, per il Pd Carlo Cottarelli e la capogruppo alla Camera Simona Malpezzi, per +Europa Emma Bonino, per FdI Ignazio La Russa e Daniela Santanché e per la Lega Matteo Salvini e Giulia Buongiorno.

Giorgia Meloni invece al proporzionale alla Camera nel collegio Lombardia 1 (quello di Milano e Monza) si trova ad affrontare il segretario Pd Enrico Letta e per i 5 stelle Giuseppe Conte, mentre Umberto Bossi è nel collegio Lombardia 2.

Ci sono però anche le sfide dirette all'uninominale. A Monza Berlusconi sfiderà Federica Perelli, assessore alla Cultura del Comune di Seregno, candidata dal Pd, mentre Maurizio Lupi (Nci) sarà candidato a Lecco e Giancarlo Giorgetti (Lega) a Sondio. Meno scontata invece la sfida a Sesto San Giovanni, ormai ex Stalingrado d'Italia dove alle ultime elezioni comunali è stato confermato il sindaco uscente, il leghista Roberto Di Stefano, e dove Emanuele Fiano - deputato Pd figlio dello scrittore sopravvissuto all'olocausto - si trova ad affrontare nell'uninonimale per il Senato Isabella Rauti, figlia di Pino, storico esponente del Msi e fondatore di Ordine Nuovo, ex moglie di Gianni Alemanno, attualmente senatrice di FdI.

Al Senato all'uninominale a Cremona, solitamente feudo Pd, invece la sfida è fra Carlo Cottarelli e Daniela Santanchè. Il collegio uninominale alla Camera che comprende il centro di Milano vedrà invece il segretario di +Europa Bendetto della Vedova opposto all'ex ministro Giulio Tremonti, candidato di Fratelli d'Italia. (ANSA).