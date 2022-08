Chiesa: Milano ricorda il cardinal Carlo Maria Martini

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Nel decimo anniversario della scomparsa, si terrà in Duomo il 31 agosto l'incontro "Carlo Maria Martini, profeta di Milano", dedicato al ricordo dell'Arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002.

L'iniziativa, promossa dall'Arciprete del Duomo Monsignor Gianantonio Borgonovo con il Capitolo Metropolitano di Milano, in collaborazione con la Veneranda Fabbrica, vede in programma la lettura di Massimiliano Finazzer Flory di tre passi tratti dagli scritti del Cardinal Martini alcune testimonianze.

"'Con il Capitolo Metropolitano e la Veneranda Fabbrica, grazie alla preziosa collaborazione con Massimiliano Finazzer Flory, ho fortemente voluto - dice monsignor Borgonovo - questo breve momento di incontro, di riflessione e di preghiera, nel giorno esatto della ricorrenza della scomparsa del Card.

Martini, in vista di un ricordo più ampio, con una serata dedicata che si svolgerà in Cattedrale il 3 novembre 2022".

L'evento si svolgerà presso la tomba del Cardinal Martini, con prenotazione obbligatoria e ingresso libero in Duomo.

(ANSA).