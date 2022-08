Musica: all'Opera di Muscat l'accademia della Scala e Bolle

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Ci sono anche Le nozze di Figaro nell'allestimento di Giorgio Strehler eseguito dall'Accademia della Scala e due spettacoli di Roberto Bolle and Friends nel cartellone della prossima stagione della Royal Opera House di Muscat.

La stagione si aprirà il 22 settembre con La Traviata con la regia di Marta Domingo, l'orchestra e il coro del teatro Carlo Felice di Genova e un cast di star internazionali che include Placido Domingo nel ruolo di Germont, mentre Violetta sarà Nino Machaidze e Alfredo Vittorio Grigolo.

Il programma prevede in tutto sei opere, tre balletti, nove concerti arabi, due star del jazz e anche appuntamento di world music a testimonianza della funzione di punto di incontro fra culture del teatro della capitale dell'Oman.

Oltre a Traviata, sono in programma Haensel und Gretel di Humperdink eseguito dalla Deutsche Oper di Berlino con la direzione di Donald Runnicles, la prima rappresentazione dell'edizione critica della Cambiale di matrimonio di Rossini diretta dal giovane Alessandro Bonato, L'elisir d'amore messo in scena dal teatro lirico di Cagliari con la direzione di Jordi Bernacer e un cast che include Erwin Schrott, a cui seguono a febbraio Le nozze di Figaro di Mozart e a maggio Così fan tutte realizzato da Opera Australia.

La danza include un dittico dell'Opera del Cairo (El Leila el Kebira e Zorba the Greek), Giselle realizzato dall'Opera di Roma con l Armenian Symphony Orchestra diretta da Sergey Smbatyan, ma soprattutto il 15 e 16 dicembre due rappresentazioni di Roberto Bolle and Friends.

Il programma arabo include artisti come Kadim AlSahir e Lufti Bouchnak, mentre altre performance vanno dalle Costa Rica Virtuoso Guitars, all'esibizione di Wayne Marshall in contemporanea come organista e direttore d'orchestra, a un incontro fra Flamenco e Tango, senza dimenticare il sassofonista Kenny Garrett e il festival di musica folk il 26 e 27 gennaio.

