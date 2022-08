Incidenti stradali: moto contro auto a Milano, morta una donna

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Una donna, che era a bordo di uno scooter come passeggera, è morta mentre il conducente è rimasto ferito in un incidente lungo la tangenziale ovest di Milano, che ha coinvolto la loro moto e un'auto. Sembra che la vittima, una volta a terra, sia stata travolta da altre vetture.

Altre due persone sono state portate in ospedale dal personale del 118, compreso il conducente dello scooter, che non sarebbero in gravi condizioni. L'incidente ha causato forti rallentamenti lungo la tangenziale in direzione Sud. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Assago. (ANSA).