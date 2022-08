Incendi: furgone in fiamme, chiusa e riaperta A7 nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 22 AGO - Oggi pomeriggio i vigili del fuoco di Pavia sono intervenuti sull'autostrada A7 Milano-Genova, lungo la carreggiata in direzione Milano nel tratto pavese tra i caselli di Casei Gerola (Pavia) e Gropello Cairoli (Pavia) per l'incendio di un furgone.

Le operazioni di spegnimento della fiamme hanno visto impegnate 2 squadre di pompieri con 2 mezzi: un' autopompaserbatoio e un' autobottepompa.

Il mezzo ha riportato gravi danni; nessuna persona è rimasta coinvolta. Devono ancora essere accertate le cause del rogo.

L'autostrada è rimasta chiusa il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e bonifica. Sul posto anche la polizia di Stato. (ANSA).