Dal carcere di Mantova Sapori di libertà arrivano al supermarket

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - I Sapori di libertà arrivano al supermercato: alcuni dei prodotti realizzati dalla cooperativa sociale I Sapori di libertà, laboratorio di panificazione nato nel carcere di Mantova, sono infatti disponibili nei nove punti vendita di Coop Alleanza 3.0 in provincia di Mantova e in quello di Montichiari, nel Bresciano.

"Tutti vorremmo che la pena fosse un'occasione di riflessione per il condannato. Crediamo che ogni essere umano, nelle giuste condizioni e con i giusti aiuti - ha spiegato la presidente di Sapori di libertà Onlus Angela Puccia - , possa cambiare e migliorare. Li vogliamo Buoni come il pane è il nostro augurio".

Nei punti vendita si potranno trovare Grissini Evo, Grissini di riso e Schiacciatina integrale, Lingotto alle amarene, Biscotto sbrisolino e Torta delle rose. Ma il laboratorio del carcere di Mantova e quello di Levata producono oltre una ventina di prodotti, incluso pane fresco per mense scolastiche, residenze sanitarie, mense aziendali.

La vendita di dolci e salati di Sapori di libertà rientra nel piano 'Per cambiare il mondo partiamo da qui' con cui Coop Alleanza sostiene prodotti e produttori locali e iniziative del terzo settore del territorio. (ANSA).