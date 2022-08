Turista di 23 anni disperso e ritrovato vivo nel Lago di Iseo

(ANSA) - BRESCIA, 21 AGO - Un turista tedesco di 23 anni è stato ritrovato dai soccorritori impegnati nelle ricerche dopo che era stato dato per disperso nelle acque del lago d'Iseo, in provincia di Brescia. Si era tuffato in acqua e non era più rientrato secondo il racconto di un amico. Le squadre di soccorso e recupero si erano concentrate nel Comune di Iseo. (ANSA).