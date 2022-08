Trovato un corpo sulle Ande, non sarebbe di Alberto Fedele

Non sarebbe di Alberto Fedele, il cooperante italiano di 30 anni scomparso lo scorso 4 luglio in Perù, il corpo trovato in un isolotto del rio Vilcanota, nella zona di Cusco in Perù. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe del cadavere di un quindicenne.

"L'avvocata della famiglia - ha spiegato all'ANSA il presidente di WeWorld, la onlus in cui Alberto lavorava come volontario in Sudamerica - ci ha confermato che il corpo sarebbe di una persona di quindici anni. Non l'hanno ancora misurato, ma pare sia più piccolo di Alberto".

"Lunedì - ha aggiunto - faranno l'esame necroscopico e sono stati prelevati dei campioni di tessuto che possono essere confrontati con quelli del padre di Alberto" che dopo la scomparsa del figlio è volato in Perù dove è rimasto fino a pochi giorni fa.

A ventilare l'ipotesi che potesse trattarsi di Fedele era stata la stampa locale, dopo il ritrovamento di un cadavere in evidente stato di decomposizione, senza documenti né tantomeno indumenti. Fedele infatti era scomparso dopo essere partito per una gita in montagna proprio nella zona di Cusco, che si trova nella provincia peruviana dell'Urubamba.