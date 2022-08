Fa incidente con auto dei ghisa a Milano, prima fugge e poi torna

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Una pattuglia della Polizia locale di Milano è rimasta coinvolta in un incidente stamani intorno alle 7, tra viale Brenta e Corso Lodi, mentre seguiva una moto che era passata con il rosso..

L'auto dei 'ghisa' si è scontrata con un'altra vettura il cui conducente ha cercato di scappare per poi ricredersi e tornare sul posto. Ha lasciato in auto la sorella che, all'arrivo dei soccorsi ha rifiutato le cure.

Due agenti si trovano ricoverati all'ospedale Policlinico ma non sono gravi.

La posizione del conducente che si è scontrato con l'auto della Polizia locale è al vaglio degli stessi agenti. (ANSA).