Ciclismo:Vuelta;Bennett vince 3/a tappa, Affini maglia rossa

(ANSA) - BREDA, 21 AGO - L'irlandese Sam Bennett concede il bis e, dopo il successo di ieri, si impone anche nella terza tappa della Vuelta, conclusasi sul traguardo olandese di Breda.Al secondo posto, 'bruciato' dallo sprinter della Bora Hansgrohe, l'ex campione del mondo Mads Pedersen. Terzo il britannico Daniel McLay.

Ma la novità in chiave italiana è che in maglia rossa, simbolo del primato in classifica generale, c'è ora il mantovano della Jumbo Visma Edoardo Affini, con lo stesso tempo complessivo (8h20'07") dei compagni di squadra Sam Oomen, Primoz Roglic e Mike Teunissen, ma con dei migliori piazzamenti rispetto a loro.

