Sparò a un 19enne in centro a Pavia, estradato dall'Albania

(ANSA) - PAVIA, 20 AGO - E' stato estradato in Italia ed è arrivato nella tarda serata di ieri all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, l'albanese di 29 anni accusato di tentato omicidio aggravato per aver sparato lo scorso 19 febbraio, nel centro storico di Pavia, ad un suo connazionale di 19 anni ferendolo a schiena, ginocchio e mano.

L'uomo era stato arrestato il 9 marzo in Albania su ordine internazionale di arresto chiesto dalla Procura della Repubblica di Pavia.

La sparatoria, al culmine di una lite, era avvenuta in strada Nuova, vicino al Ponte Coperto un sabato sera con il centro gremito di persone. Le indagini svolte dalla squadra mobile della Questura di Pavia, coordinate dal sostituto Andrea Zanoncelli e dirette dal procuratore Fabio Napoleone, hanno consentito di acquisire in tempi rapidi " gravi e incontrovertibili indizi di colpevolezza - si legge in un comunicato della Questura - nei confronti del cittadino albanese estradato". Il 29enne albanese, uno volta giunto in Italia, è stato trasferito al carcere romano di Regina Coeli, a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).