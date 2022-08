Oltre 200mila al Milano Latin Festival, che lascia Assago

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Dopo 69 giorni di festa, 50 concerti, 10 feste nazionali dei Paesi latini partecipanti, l'edizione 2022 del Milano Latin Festival chiude con 202mila visitatori e dice addio ad Assago. Dal prossimo anno - annunciano gli organizzatori - ci sarà infatti una nuova location.

Dopo i due anni della pandemia, "quando siamo riusciti a ripartire - racconta Fabio Messerotti - ecco che il comune di Assago, che tanti anni fa aveva aperto le braccia al Festival, ha deciso di anticipare l'orario di chiusura a mezzanotte. Fino al 2019 si chiudeva alle 2 di notte. L'orario ridotto rischiava di metterci definitivamente in ginocchio. Invece il pubblico ci ha premiati e siamo rimasti in piedi. Non siamo falliti ma il prossimo anno cambieremo location. Lasceremo Assago".

"Per il prossimo anno saranno molte le novità - annuncia Messerotti - manterremo sempre vive le tradizioni con eventi culturali, folkloristici, sociali con i concerti "classici" della musica latina. Ma creeremo ancora nuovi spazi per la movida, quella sana, dedicata ai giovani. Noi crediamo in loro ed hanno il diritto al divertimento e non vanno penalizzati".

