Minaccia agenti con cocci di vetro, fermato con il taser

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Sono dovuti ricorre al taser gli agenti della Questura di Milano per bloccare ed arrestare per resistenza un marocchino di 37 anni che ieri sera in via Ripamonti ha reagito a un controllo brandendo un coccio di vetro, minacciando i poliziotti. L'uomo è apparso molto esagitato ed è stato quindi utilizzato il taser.

Una volta immobilizzato l'uomo è stato fatto intervenire il personale del 118 ma non c'è stato bisogno, secondo i medici, di ricovero in ospedale.

E' stato arrestato quindi per resistenza a Pubblico ufficiale.

(ANSA).