Imbrattata vetrina Cgil nel Mantovano, 'sindacati nazisti'

(ANSA) - MANTOVA, 20 AGO - Vandali in azione a Viadana, nel Mantovano: hanno preso di mira la locale sezione della Cgil.

Ignoti, armati di bombolette spray hanno imbrattato la vetrina scrivendo, con la vernice rossa, 'sindacati nazisti' e 'trappola criminale', scritta non completata. Finora non vi sono state rivendicazioni, ma quella W cerchiata, lasciata sotto le scritte, farebbero pensare ai gruppi No vax entrati in azione all'epoca del lockdown. Nella zona, poco distante dal centro, non esistono telecamere di videosorveglianza , per cui sarà difficile risalire ai responsabili che, vista l'ultima frase lasciata monca, hanno dovuto desistere improvvisamente dal loro intento forse disturbati da qualcuno. Ad avvertire il sindacato di quanto era successo sono stati alcuni cittadini; la Cgil ha subito presentato denuncia contro ignoti.