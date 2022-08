Ragazzina scappata a Milano, è tornata a casa

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - E' tornata a casa Jasmine Cro, la 14enne che si era allontanata volontariamente l'11 agosto scorso e per la quale i genitori proprio oggi avevano lanciato un appello. Era andata via in compagnia del fidanzato più grande dopo un alterco con la madre. I genitori avevano presentato denuncia di allontanamento di minore al Commissariato di Porta Ticinese, a Milano. (ANSA).