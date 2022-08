Inter, Skriniar fuori dal mercato

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - La proprietà dell'Inter ha comunicato ai manager del club che il difensore Skriniar è fuori dal mercato: la direttiva è stata comunicata dal presidente Steven Zhang alla dirigenza. Respinta l'offerta del Psg che sarebbe stato disposto a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro più bonus. Ma l'Inter non è disposta a fare a meno del suo leader difensivo, anche dopo che è tramontata la lunga trattativa per Bremer, approdato poi alla Juventus.

I tifosi sui social avevano già espresso la loro contrarietà alla cessione, mettendo nel mirino soprattutto il numero uno nerazzurro Steven Zhang, vista la richiesta alla dirigenza di chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni. Il difensore slovacco, tolto dal mercato, e il club ora dovranno concludere l'accordo per il rinnovo di contratto, visto che l'attuale contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2023. (ANSA).