Inter, Inzaghi: 'Si gioca per vincere fino all'ultimo istante'

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - "Tutte le squadre giocano per vincere fino all'ultimo istante. In dieci partite non c'è stato alcun pareggio, tutte le squadre hanno cercato di vincere e altre partite si sono decise all'ultimo come la nostra": lo dice il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in una intervista sui social del club nerazzurro alla vigilia della sfida contro lo Spezia.

"Dobbiamo avere tante soluzioni, sabato abbiamo finito addirittura con quattro punte. Ho ottimi giocatori - continua Inzaghi - a disposizione, il più delle volte sono determinanti quelli che subentrano". (ANSA).