Atalanta, ufficiale l'acquisto di Soppy dall'Udinese

(ANSA) - BERGAMO, 19 AGO - L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisto, a titolo definitivo, di Brandon Soppy dall'Udinese.

Dieci milioni la cifra complessiva del trasferimento, bonus compresi, per l'esterno destro. Il giocatore è a Bergamo dalla mattinata di giovedì e ha firmato dopo l'esito positivo delle visite mediche alle quali è stato sottoposto.

Classe 2002, francese di origini ivoriane, Soppy ha firmato per 4 anni con un'opzione per un quinto esercitabile dalla società. Domani potrà prendere parte alla rifinitura coi nuovi compagni, ma è in dubbio una sua convocazione già per la sfida domenicale al Milan. (ANSA).