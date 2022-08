Terminato il restyling della Coop Risorgimento di Mantova

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - A cambiato look e ha riaperto la Coop Risorgimento di Mantova, chiusa da metà luglio per i lavori di ristrutturazione costati oltre 850mila euro.

Nei 490 metri quadrati del punto vendita, dove lavorano 13 operatori, il percorso spesa è stato pensato per acquisti pratici e veloci, che vanno dall'ortofrutta, con attenzione ai prodotti locali e di stagione, banco gastronomia, salumeria, pescheria e un servizio di pane self, surgelati, cura della casa, della persona e degli animali.

Si tratta del secondo restyling in un punto vendita di Coop Alleanza 3.0 a Mantova dopo quello dell'Ipercoop La Favorita, inaugurato lo scorso giugno.

Al taglio del nastro di questa mattina hanno partecipato l'assessore comunale al Welfare Andrea Caprini, il vicepresidente di Coop Alleanza 3.0, Edy Gambetti e la presidente del Consiglio di Zona soci Garda Mantova, Maria Grazia Acerbi, in rappresentanza dei soci della Cooperativa., Fino al 31 agosto, chi deciderà di diventare socio di Coop Alleanza 3.0 riceverà un buono spesa di 25 euro, utilizzabile entro il 30 settembre nel punto vendita appena rinnovato.

