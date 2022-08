Morto il cinghiale in fuga a Milano

E' morto il cinghiale recuperato stamani, a MIlano, da un condotto fognario adiacente all'alveo dell'Olona. L'animale, che era stato recuperato in un intervento a cui avevano partecipato i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Polizia Provinciale, era stato sedato, e forse per la debilitazione dei giorni trascorsi nella fuga, non ha retto. Secondo quanto si è appreso si trattava di una femmina di circa 50-70 chili. Era destinato al centro di recupero per animali selvatici di Vanzago (Milano) ma è deceduto durante il trasporto.