Ragazza di 22 anni accoltellata stamattina a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Una giovane donna di 22 anni è stata accoltellata, questa mattina, a Milano, nella centrale piazza della Repubblica.

E' accaduto intorno alle 8 quando dei passanti hanno segnalato la lite tra due persone, un uomo e una donna in strada. La giovane, che è di origine eritrea, ha ricevuto due fendenti al torace, sotto al seno, ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli dove è poi stata operata per una lesione al polmone. Non è in pericolo di vita

A colpirla, secondo la ricostruzione della Polizia, sarebbe stato un 36enne, connazionale della ragazza e a lei legato da una relazione, incensurato e con un permesso di soggiorno tedesco. L'uomo è stato portato in questura.

L'aggressione, infatti, sarebbe scaturita al culmine di una lite per motivi sentimentali, ed è stata vista da vari testimoni, conoscenti di entrambi, che fanno parte della comunità di senza dimora che gravita intorno ai bastioni di Porta Venezia e a piazza Oberdan.