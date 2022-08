Ferragosto di solidarietà a Milano, 'anguriata' al Corvetto

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Sarà un "Ferragosto della solidarietà" e di "speranza per il futuro" come risposta alla guerra, all'aumento del costo della vita e alla pandemia. In molte città italiane ed europee Sant'Egidio lo passerà con rifugiati ucraini, afghani e di altri paesi attraversati dai conflitti, con chi è senza fissa dimora, con gli anziani, con le famiglie dei doposcuola e con i detenuti, amici della Comunità durante tutto l'anno.

A Milano, si legge in una nota, l'appuntamento è il 15 agosto con l''Anguriata, al centro "Living Together" di via dei Cinquecento 7, la sede di Sant'Egidio nel quartiere Corvetto, a partire dalle 17.30. Tra gli invitati gli anziani della zona e di un cohousing di Sant'Egidio, le famiglie dei bambini e ragazzi della Scuola della Pace. E poi i Giovani per la Pace che in queste settimane di caldo hanno aiutato gli stessi anziani del quartiere, i rifugiati inseriti in città e i profughi arrivati con i corridoi umanitari della Comunità.

Il messaggio dell'Anguriata di Ferragosto, conclude il comunicato, è molto chiaro: "insieme - anche se diversi per età, provenienze, religioni - si vive meglio; l'amicizia e i ponti sono l'antidoto alla solitudine, all'isolamento e ai muri" (ANSA).