Silvio Berlusconi allo stadio per il debutto del Monza in A

(ANSA) - MONZA, 13 AGO - Silvio Berlusconi allo U-Power Stadium per l'esordio del suo Monza in serie A, dopo 110 anni di storia. Il presidente biancorosso, giunto in tribuna al momento della lettura delle formazioni di Monza-Torino, non ha voluto mancare alla sfida che segna il debutto dei brianzoli in campionato.

Mascherina nera sul volto, ha visto lo striscione esposto dalla curva Davide Pieri, sede del tifo monzese, poco dopo il suo arrivo: "Nessuna notte buia può impedire al sole di sorgere". Poi, come sempre, si è seduto accanto all'ad Adriano Galliani. (ANSA).