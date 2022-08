Rapinano 12enne con un coltello, nei guai due minorenni

(ANSA) - CREMONA, 12 AGO - Coltello in pugno, un 13enne e un 16enne hanno aggredito e derubato un 12enne a Madignano, in provincia di Cremona. Saliti su un treno, sono scesi a Castelleone, dove ad attenderli hanno trovato i carabinieri, allertati dalla vittima. Il più grande è stato arrestato e accompagnato in una comunità di accoglienza, il complice è stato segnalato alla Procura dei Minori di Brescia.

I due minorenni hanno confessato, restituito portafogli e telefono appena rubati e consegnato agli inquirenti il coltello utilizzato per minacciare il 12enne. (ANSA).