Lancio sassi in A1: testimone, colpita anche ambulanza

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - C'è anche una ambulanza fra i mezzi colpiti dall'egiziano che oggi ha iniziato a lanciare oggetti sull'autostrada A1 fra Lodi e Casalpusterlengo. "C'era questo pazzo in piedi sui new jersey che lanciava roba a tutti - ha raccontato al TgR Lombardia il passeggero di una delle auto colpite - cartelli stradali, quello che trovava. Ho visto questo e dopo un secondo mi è esploso il parabrezza".

A questo punto si è spostato sulla corsia d'emergenza "dove c'erano già una decina di auto e anche un'ambulanza". Ambulanza su cui è stato messo il cartello fuori servizio, per non confonderla con i mezzi arrivati per aiutare gli automobilisti coinvolti (ANSA).