Inter: Inzaghi, mercato? Squadra deve rimanere così

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - "Il mercato? La squadra è questa, l'ho concordata con società e proprietà. Quindi la squadra sarà questa, ci manca solo un sostituto di Ranocchia. La società sta lavorando su questo. Per il resto mercato chiuso in entrata e uscita". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Lecce. "Io di mercato, per rispetto dei tifosi, non ne parlerò più. E la squadra deve rimanere questa. Dobbiamo sostituire Ranocchia e si sta lavorando. D'Ambrosio vice De Vrij? No, il sostituto di Ranocchia arriverà. (ANSA).