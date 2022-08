Aggredito nel Mantovano, giovane grave in ospedale

(ANSA) - MANTOVA, 12 AGO - Un 28enne di origini maghrebine è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Cremona.

Sottoposto la scorsa notte a un delicato intervento chirurgico per una emorragia cerebrale, è in stato di coma. Sarebbe rimasto ferito in una aggressione, sui cui sono in corso le indagini di carabinieri e polizia.

La polizia sarebbe intervenuta intorno a mezzanotte a Soave di Porto Mantovano, nei bagni pubblici di fianco al cimitero, ricovero per alcuni sbandati della zona, dove il 28enne è stato trovato incosciente da alcuni coetanei. Questi ultimi hanno inizialmente negato di conoscerlo; nel corso delle indagini sarebbe emerso che tra il gruppo e il giovane era scoppiato, in mattinata, un violento diverbio, ben presto trasformatosi in aggressione. Il giovane era rimasto immobile nel suo giaciglio di fortuna: gli amici pensavano che fosse in preda ai fumi dell'alcol e lo hanno lasciato stare. A mezzanotte vedendo che non si risvegliava, hanno chiamato i soccorsi.

Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Cremona in elicottero. (ANSA).