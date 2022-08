'Una montagna di cultura', ultimi eventi a Pontedilegno

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Con la rassegna 'Sulle vette dell'armonia', sta per chiudersi il cartellone di 'Una montagna di cultura…la cultura in montagna', 8/a edizione della manifestazione in Alta Valle Camonica promossa da MirellaCultura con la collaborazione della Pro Loco e della Biblioteca Civica, durante la quale è stato assegnato anche il premio nazionale di poesia edita. Una serie di concerti con i musicisti Francois-Joel Thiollier, Guido Rimonda, Ramin Bahrami e i giovani talenti Julian Kainrath, Luigi Carroccia e Giulia Rimonda, in luoghi simbolo della zona.

Proseguono fino al 17 anche le serate a tema. Venerdì 13 è previsto un incontro con il medico che ha dato lo spunto alla serie televisiva 'Doc: una storia vera', Pierdante Piccioni, mentre martedì 17 l'esploratore fotografico Mario Lauro, parlerà dell'Impero Romano dal Nilo all'Iran.

A fine luglio era stato assegnato il Pontedilegnopoesia, giunto alla 13/edizione. Nell'albo d'oro che vanta nomi come Franco Loi e Vivian Lamarque, è stato inserito lo scrittore e accademico Alberto Bertoni, con il suo libro 'Lisola del topi' (Giulio Einaudi Editore). (ANSA).