Ruba zaino a capotreno in zona stazione Centrale, arrestato

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Un diciottenne è stato arrestato in stazione Centrale a Milano, dove gli agenti lo hanno visto rubare lo zaino posato a terra da una capotreno che stava mangiando in uno dei ristoranti della zona.

Il ragazzo, algerino, pregiudicato e irregolare, è accusato di furto aggravato. Gli agenti, impegnati in un servizio antiborseggio, ieri si sono accorti che il ragazzo stava guardando i bagagli dei clienti di un ristorante. E quando lo hanno visto prendere lo zaino di una capotreno che era seduta a tavola, lo hanno fermato e arrestato, e hanno restituito lo zaino alla proprietaria. (ANSA).