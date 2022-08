Fine vita: indagine su Cappato resta a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Resta a Milano l'inchiesta nei confronti di Marco Cappato, il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni accusato di aiuto al suicidio per avere accompagnato a morire in Svizzera la signora Elena, malata terminale di cancro residente a Spinea (Venezia). E' questa la conclusione cui è giunta la Procura di Milano in merito alla competenza territoriale. Secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, a radicare la competenza a Milano sarebbe "il criterio supplettivo di residenza dell'indagato". (ANSA).