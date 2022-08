Turismo: in treno e bici alla scoperta della Lombardia

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Con il biglietto del treno, si noleggiano con lo sconto bici e e-bike per pedalare lungo i sentieri della Valchiavenna, le sponde dei laghi d'Iseo, Garda, immergersi nei paesaggi fluviali del Parco Adda Sud o nelle vicinanze di Bergamo, Varese e Mantova: è Train&Bike, l'iniziativa ideata da Trenord nel programma di promozione turistica 'Gite in treno'.

Per usufruire delle agevolazioni - spiega Trenord - basta presentare presso gli store il biglietto del treno convalidato in giornata. Per tutte le iniziative, è necessario prenotare la bicicletta almeno 48 ore prima del viaggio. I contatti dei negozi convenzionati sono disponibili, insieme a tutte le informazioni utili, nella sezione Bike & Trekking dell'App e del sito Trenord. (ANSA).