Teatro, Matteo Forte: 'Con heArt 300 posti di lavoro in un anno'

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Trecento posti di lavoro nei settori del musical, del teatro e più in generale dello spettacolo sono stati trovati attraverso la piattaforma social 'heArt': lo rende noto l'ideatore Matteo Forte, direttore dei teatri Lirico e Nazionale di Milano, spiegando che in meno di un anno centomila utenti hanno potuto seguire 5.400 lezioni in live stream su temi legati al mondo dell'arte, della musica e della recitazione.

La piattaforma è servita anche per la promozione di oltre 2.500 eventi tra concerti, mostre, spettacoli teatrale e "Sono state realizzate - racconta Forte - 25 audizioni da produttori teatrali e del mondo dello spettacolo garantendo nel corso di meno di un anno circa 300 posti di lavoro nei settori del musical, del teatro e più in generale dello spettacolo. Come dire, anche i Social possono contribuire a offrire opportunità concrete e qualificate per chi cerca occupazione".

"E posso anticipare che molto presto sempre Milano - conclude Forte - sarà protagonista di 'Back to Talent', un progetto che punta a coinvolgere i giovani cantanti di tutti i quartieri della città e dell'area metropolitana offrendo loro opportunità per certi versi davvero uniche, con un direttore artistico a dir poco eccezionale". (ANSA).